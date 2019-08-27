Филипп Киркоров пожелал сыну и дочери «сверкающего» школьного пути
Сын звезды российской эстрады Филиппа Киркорова Мартин пойдет в первый класс, а дочь Алла-Виктория — во второй. Певец опубликовал новый пост в личном аккаунте в Instagram, в котором напомнил детям, что до школы осталось всего 5 дней.
— Наша жизнь в стиле «лето»! Яркая, насыщенная и блестящая! Всегда на гребне волны! Пусть и школьный путь будет таким же сверкающим! — написал артист.
Поклонников Филиппа Киркорова обрадовал настрой звездной семьи. «Лучший папа самых лучших и красивых детей», «Пусть ваши и наши детишки учатся хорошо!!!», «Отличных отметок», — прокомментировали они.
Дочь певца Алла-Виктория родилась в 2011 году, сын Мартин — в 2012-м. Оба ребенка от суррогатной матери.
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