Ремонтные работы на улице Новый Арбат завершены
Во вторник, 27 августа, в государственном бюджетном учреждении «Автомобильные дороги» отчитались о завершении ремонта Нового Арбата. Специалисты провели комплекс дорожно-ремонтных работ, уложили два слоя асфальтобетона на проезжей части, обновили также смотровые колодцы и дождеприемники.
— Всего на данном объекте отремонтировано 43,6 тысячи квадратных метров дорожного полотна, — отчитались в пресс-службе ГБУ «Автомобильные дороги».
Сегодня Новый Арбат является символом Москвы и одним из самых любимых мест для прогулок жителей и гостей города: помимо исторически значимых объектов, таких как Московский Дом книги, угловой дом № 2 (известный как ресторан «Прага») и знаменитых домов-книжек, здесь расположилось множество магазинов, кафе и ресторанов.
В работах по укладке асфальтобетонного покрытия было задействовано около 130 единиц дорожно-ремонтной техники и самосвалов, а также более 250 специалистов ГБУ «Автомобильные дороги». Вскоре на новом асфальте появится дорожная разметка.
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