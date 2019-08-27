Злоумышленник ограбил квартиру в Богородском округе более чем на 2 миллиона рублей
В понедельник, 26 августа, злоумышленник ограбил квартиру в Богородском округе более чем на 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
Отмечается, что в 01:14 в полицию поступило сообщение о краже. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что неизвестный проник в квартиру, взломав замки входной двери.
После этого он совершил кражу на сумму 17 тысяч долларов и 4 тысячи евро. Также он совершил хищение ювелирных украшений и ноутбука. После этого он скрылся в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба оценивается в 2 миллиона 436 тысяч рублей.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража».
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