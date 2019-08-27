Назван самый вкусный в России чернослив
В «Росконтроле» проверили сушеную сливу без косточек торговых марок Natur Foods, «Каждый день», «Дары природы», Billa, «Маркет», «ВкусВилл» и «ФруктОрешки». Результаты исследования были приведены на сайте экспертного центра во вторник, 27 августа.
Продукцию приобретали непосредственно в магазинах. Специалисты анализировали физико-химические показатели, в частности, массовую долю влаги и расхождение с заявленной пищевой ценностью, а также микробиологические показатели (плесень и патогенные микробы) и проверяли наличие токсичных соединений.
По итогам ревизии выяснилось, что в составе всех образцов, кроме чернослива «ВкусВилл», присутствует консервант сорбиновая кислота. Соответствующее замечание производители оставили на этикетке. Однако производитель «ФруктОрешки» не заявил о наличии консерванта на маркировке товара, в связи с чем был занесен в черный список. Бренд «Каждый день» также справился довольно посредственно, в том числе потому, что информация о возможном наличии диоксида серы, который обнаружили в его составе, не была прописана на этикетке.
Самый лучший результат показал чернослив марки «Маркет». Незначительно хуже себя проявили все остальные бренды — Natur Foods, «Дары природы», Billa и «ВкусВилл». Они также могут быть рекомендованы к покупке. Тем не менее стоит отметить, что все образцы чернослива не соответствуют норме по содержанию влаги.
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