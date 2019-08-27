Захват территории в парке Горького пресекла Госинспекция по недвижимости
Захват территории в парке Горького пресекла Госинспекция по недвижимости, сообщает пресс-служба ведомства.
— Госинспекция по недвижимости пресекла факт нарушения при размещении летнего кафе на территории Парка Горького, на Крымском Валу, владение 9, — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что заведение было обнаружено в процессе мониторинга территории парка. Различные торговые объекты и кафе расположены на территории парков согласно схеме размещения. Выяснилось, что к одному из павильонов и примыкало заведение.
В пресс-службе уточнили, что на месте объекта были незаконно установлены летняя веранда, настил, столы, стулья и зонтики для гостей. Прилегающий земельный участок под размещение летнего заведения использовался неправомерно.
На данный момент нарушение устранено. Ранее занятая территория освобождена, все элементы кафе убраны, а газон восстановлен. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва».
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