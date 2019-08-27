Певица Анастасия опровергла слухи о проблемах с сердцем у Юлиана
Певица Анастасия в комментарии Nation News опровергла слухи о проблемах с сердцем у артиста Юлиана.
— Это все ерунда. У Юлиана немного подскочило давление, и его положили на диагностику, — пояснила она.
По ее словам, супруга должны выписать во второй половине дня после того, как будут готовы результаты анализов. Анастасия предположила, что проблемы с давлением у Юлиана произошли из-за изменения погодных условий.
27 августа в ряде СМИ появилась информация, что популярный певец 90-х Юлиан Васин госпитализирован в одно из столичных медицинских учреждений. Сообщалось, что у музыканта возникли серьезные проблемы с сердцем и он находится под круглосуточным наблюдением врачей, передает Newinform.
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