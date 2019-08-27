Мастер-классы для детей проведут на Международном фестивале технологий в Москве
Серия мастер-классов для детей пройдет в рамках Международного фестиваля идей и технологий Rukami. Участниками станут 10 технопарков.
Занятия будут проводиться 31 августа и 1 сентября и длиться около 45 минут. Ребята смогут побывать в виртуальной реальности, узнать больше о робототехнике и научиться управлять роботами прямо со смартфона. Также у детей появится возможность создать статуэтки самих себя с помощью 3D-принтера.
Организаторы подготовили уроки по сборке экологически чистого транспорта. Он будет сделан с использованием механической и солнечной энергии и химических реакций. Кроме того, технопарки расскажут участникам о кодировании и расшифровке информации, нанотехнологиях и промышленном дизайне.
На мастер-классе анимационного технопарка для детей «Калибр» ребята попробуют себя в роли компьютерных аниматоров и создадут карту виртуальной реальности. А собрать космический аппарат или научиться программированию можно будет в технопарке «Кванториум». Там будет размещен стенд для запуска созданных моделей. На площадке «Вертикального взлета» дети ознакомятся с этапами производства фильмов.
Фестиваль впервые проведут на площади Промышленности ВДНХ. Для участия в мастер-классах нужно зарегистрироваться, отметили на официальном сайте мэра Москвы.
Читайте также: Гастрономический маркет стартовал на фестивале «Цветочный джем»