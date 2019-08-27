Гастрономический маркет стартовал на фестивале «Цветочный джем»
В рамках фестиваля «Цветочный джем» пройдет гастрономический маркет. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
70 сыроварен и фермерских хозяйств представят свои продукты на площадках мероприятия. Гости смогут приобрести молочные и мясные продукты, свежие плоды, рыбу и различные десерты.
Участниками торговой программы станут члены Союза сыроваров России — сыроварня «Марии Коваль», «Истринская сыроварня Олега Сироты», сыроварни «Альдини», «Вершина Валдая», «Ястребов и БратЪ» и другие. Они привезут множество сортов сыра собственного производства — твердых, полутвердых, мягких, сыров с плесенью, специями.
Любители рыбы смогут приобрести консервы из скумбрии, горбуши, сардин. Также на маркете будут представлены мясные деликатесы, овощи, фрукты, варенье и джемы, шоколад, мороженое. Для посетителей фестиваля установят специальные цены.
Напомним, что «Цветочный джем» завершится 8 сентября. Поучаствовать в различных мероприятиях можно почти на 1500 площадках в Москве. Организаторы подготовили масштабную культурно-развлекательную программу — лекции, игры, мастер-классы, спектакли, кулинарные баттлы. А на Манежной площади появилась самая большая инсталляция мероприятия — сад из четырех тысяч кустовых хризантем, оформленный в виде карты ВДНХ.
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