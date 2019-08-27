Лучший семейный рецепт варенья выберут на фестивале «Цветочный джем»
Конкурс на лучший семейный рецепт варенья, в котором поучаствуют жители всех округов Москвы пройдет на фестивале «Цветочный джем». Об этом рассказала заместитель директора по культурно-массовым и международным связям ГБУ «Московские ярмарки» Алла Клименко.
— Мы обратились к жителям с просьбой прислать семейный рецепт варенья. Ведь почти в каждой семье есть особое варенье, которое готовила мама, тетя, бабушка или еще кто-то из членов семьи. Мы отобрали 31 рецепт, и теперь их авторы будут варить варенье прямо на площадках фестиваля, а помогать им будут профессиональные повара, — объяснила Клименко.
Отмечается, что участникам кулинарного баттла помогут одержать победу профессиональные повара столицы. После того, как лакомства будут готовы, гости мероприятия попробуют каждое и выберут самое вкусное и ароматное. Итоги соревнования огласят 7 сентября на одной из площадок фестиваля. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.
«Цветочный джем», который стартовал 22 августа, включает в себя увлекательную культурную программу. Жителям и гостям столицы предлагается посетить «Цветочный бал», Дни кукольных театров, а также мастер-классы по ботанике и флористике, спортивные события и тематические ярмарки.
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