Городской причал будет действовать на набережной возле ЖК «Береговой»
Возле ЖК «Береговой» будет действовать городской причал, а саму набережную благоустроят.
На ней появятся кафе, пункты проката, велодорожки и зоны отдыха. Местные жители получат возможность гулять по природному парку со спуском к воде и удобной инфраструктурой.
Проект реставрации набережной охватывает участок от Филевского парка до театра «Мастерская П. Н. Фоменко».
— На набережной будет действовать городской причал, к которому ведет парадная лестница со спуском для маломобильных групп граждан. А для визуальной связки этого участка с близлежащими разработан единый дизайн модульных павильонов, в которых расположатся кафе, пункты проката и зоны отдыха, — сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Набережная будет поделена на две контрастные зоны — регулярную и пейзажную.
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