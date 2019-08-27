Дом музыки пригласил москвичей на празднование Дня города
Празднование Дня города в московском международный Доме музыки пройдет 7 сентября. Посетителей ждет исполнение классических и современных хитов, сообщили в пресс-службе учреждения.
Мероприятие откроет шоу столичного Оркестра волынщиков, который подготовил оригинальные номера. Затем состоится выступление Большого джазового оркестра Петра Востокова, который был основан еще в 2010 году. Специально для гостей коллектив подготовил эксклюзивную программу «Я шагаю по Москве». В нее вошли всеми узнаваемые композиции, посвященные столице, и классическая джазовая музыка.
Кроме того, в честь праздника гости получат приветственные коктейли, приготовленные ведущими барменами города. Также они смогут оставить письмо на стене-раскраске в специальной зоне пожеланий.
Чтобы посетить День города в Доме музыки, необходимо зарегистрироваться по телефону +7 (495) 730-1852 в период с 27 августа по 4 сентября.
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