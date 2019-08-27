Любовь Успенская поделилась секретами красоты

Певица Любовь Успенская провела летний отпуск в Испании. Там она не только отдыхала, но и посещала различные процедуры.

Звезда рассказала, что для нее важно иногда оставаться «полностью натуральной». Она внимательно относится к своему здоровью, поэтому рекомендует реже бывать на солнце из-за его негативного влияния на кожу.

— После 30 о солнце лучше забыть, — написала Любовь Успенская в своем аккаунте в Instagram.

Здоровый образ жизни и заботу о себе певица назвала очередным советом красоты. Она отметила, что отдает предпочтение здоровому отдыху и старается пройти полное обследование организма в период пребывания у моря. Это позволяет ей обновить силы и спокойно работать целый год. К тому же, в Испании, по словам звезды, грамотные специалисты.

Артистка побывала на приеме у стоматолога (поставила пломбу и сделала отбеливание), офтальмолога, массажиста, за период отпуска наладила режим сна и питания, занялась спортом.

Любовь Успенская в заключение призвала женщин не забывать о своей красоте и индивидуальности. Это обеспечивает хорошее самочувствие и любовь окружающих.

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