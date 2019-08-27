Вертолет «Ансат» с салоном в стиле Aurus впервые показали на МАКС-2019
В подмосковном Жуковском на аэродроме Летно-исследовательского института (ЛИИ) им. М. М. Громова стартовал Международный авиационно-космический салон (МАКС) — 2019. Один из крупнейших авиафорумов мира пройдет с 27 августа по 1 сентября. За эти несколько дней посетители мероприятия смогут увидеть инновационные технологии РФ в действии и познакомиться с последними достижениями предприятий авиационно-космического комплекса страны.
Ближе к полудню 27 августа на выставке впервые продемонстрировали вертолет «Ансат» с салоном в стилистике люксового автомобиля Aurus отечественного производства. Премьерный показ состоялся при поддержке авторов разработки — холдинга «Вертолеты России», пишет РИА Новости.
Создатели транспортного средства обращают особое внимание на повышенную комфортность салона, разработанного экспертами организации совместно с Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (ФГУП НАМИ). При создании интерьера применялись не только технологии компьютерного моделирования, но и осуществлялись специальные тесты с участием людей с различными антропометрическими параметрами.
В холдинге добавили, что «Ансат» обладает наибольшей в плане габаритов кабиной в своем классе, что гарантирует наличие увеличенного свободного пространства для его пассажиров.
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