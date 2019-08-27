Названы профессии, которым грозит исчезновение

Эксперты выяснили, что в России почти 34 миллиона человек, компетенции которых недостаточны или избыточны для занимаемой должности, попадают в так называемую квалификационную яму. Также порядка 15 миллионов наших соотечественников рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессии в будущем. В частности, речь идет о водителях, продавцах, охранниках и представителях других специальностей, не требующих высокой квалификации. «Вечерняя Москва» решила выяснить, каким еще профессиям грозит исчезновение в ближайшем будущем и что нужно делать сегодня, чтобы завтра не пополнить ряды безработных.

— Как ни странно, но постепенно падает спрос на переводчиков, синхронистов, — говорит ректор Многоуровневого центра профессионального образования Борис Берлянд. — Сейчас все больше людей самостоятельно изучают языки и свободно на них разговаривают, особенно молодые люди. Причем профессия осталась, но сейчас мы наблюдаем переизбыток специалистов по этому профилю. То же самое с экономистами, юристами. Сегодня каждый вуз, даже технический, имеет такие направления подготовки. Люди туда поступают, получают общие знания о профессии, а потом оказывается, что они потратили деньги зря и работу найти практически невозможно. Также постепенно отмирают профессии, связанные с тяжелыми работами, все активнее используется робототехника. Падает потребность и в такой специальности, не требующей большой квалификации, как диспетчер. Сегодня звонишь куда-то, а вместо человека отвечает робот. Сейчас автоматизируются очень многие процессы, даже распознавание голоса, так что постепенно спрос на сотрудников, не имеющих специальной, узкой квалификации, снижается.

А вот доктор экономических наук, научный руководитель кафедры экономики труда и персонала МГУ им. М. В. Ломоносова Риорита Колосова считает, что профессии не исчезают, а только трансформируются, обрастая все новыми функциями. Так что в первую очередь стоит задуматься над повышением квалификации.

— На сегодняшний день проблема состоит в том, что высшая школа должна предвосхищать потребности рынка, но с этой функцией она справляется далеко не всегда. Так, несколько лет назад был избыток юристов общей практики и вместе с тем недостаток тех же специалистов узкой квалификации, как, например, по космическому праву, морскому. Вина в этом лежит на псевдовузах, которые разрослись по всей стране и массово выпускали юристов общей практики. Также на данный момент исключительно важна система непрерывного образования, постоянного повышения квалификации. Раньше человек мог получить профессию и успешно работать по ней десятки лет, сегодня это не так. Меняются функции, меняются профессии — то же название, а набор компетенций другой, их недостаток компенсируется только образованием.

— Как часто необходимо повышать квалификацию?

— Жизненный цикл профессий заметно сократился и составляет всего около 5–10 лет. В советское время непрерывность образования, например, была обязательна и спонсировалась государством. Преподаватели в университете должны были переучиваться раз в пять лет. Так что совершенствовать дополнительное образование сегодня необходимо, причем учитывая то, какие отрасли развиваются, как развиваются рабочие места. На востребованность тех или иных профессий влияют даже санкции.

— А как быть тем, чья должность в принципе не требует высокой квалификации? Например, водителям, продавцам?

— То, что продавец не должен иметь никаких квалификаций, — огромное заблуждение. Да, возможно, именно выдачей товара скоро будут заниматься роботы, но для тех же продаж через Интернет нужно быть очень грамотным специалистом. Сегодня психология работает на рынок: покупателя нужно изучить, проанализировать его поведение, потребности, понять, как заставить его что-то купить, подстроиться под него. Так что заставить человека приобрести продукт — сложное искусство, а работа, которая делается хорошо, всегда требует профессионализма. То же и с водителями. Задача что-то куда-то перевезти никогда не исчезнет, и всегда останутся предметы, которые необходимо перевозить с огромной осторожностью. Так что изучать мир нужно с точки зрения трудовых функций: могут изменяться их комбинации, но сами задачи остаются.

— То есть нельзя говорить о том, что в один день такие профессии возьмут и исчезнут?

— Знаете, есть такой забавный факт. За последние, кажется, пятьдесят лет действительно исчезла только профессия лифтера. Хотя даже их ради статуса оставляют у себя некоторые дорогие отели.

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