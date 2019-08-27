Стало известно о состоянии памятников Рождественского монастыря после пожара
Памятники Рождественского монастыря не пострадали при пожаре в центре Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.
В понедельник, 26 августа, вечером в здании по адресу: Рождественка, 20/8, строение 4, произошло возгорание. Отмечается, что пламя распространилось на площадь 400 квадратных метров.
Само горевшее здание не включено в перечень объектов культурного наследия. Находящиеся рядом с ним памятники не пострадали. Сотрудники Мосгорнаследия уточнили, что в здании находятся четыре кельи.
Ущерб, причиненный пожаром, оценят эксперты. Причины возгорания будут установлены. Об этом пишет РИА Недвижимость.
Рождественский монастырь стоит на пересечении улицы Рождественки и Рождественского бульвара. Он был основан в 1386 году на берегу речки Неглинной и является одним из древнейших женских монастырей столицы. На его территории находится множество особо ценных памятников. В их числе — собор Рождества Богородицы XVI века, церковь Казанской иконы Божьей Матери и другие.
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