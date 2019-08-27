Владимир Путин рассказал о достижениях российского авиапрома на форуме МАКС-2019

Президент России Владимир Путин прибыл на Международный авиационно-космический салон — 2019 (МАКС). Об этом сообщается во вторник, 27 августа, в день открытия мероприятия в подмосковном Жуковском.

Форум также посетил турецкий коллега российского лидера Реджеп Тайип Эрдоган. Прежде чем они начали осмотр экспозиций, Путин поприветствовал участников мероприятия и выразил уверенность в том, что ни соотечественники, ни иностранные гости не останутся равнодушными после увиденного.

— Уверен, что всех наших зарубежных партнеров и, конечно, турецкую делегацию заинтересуют достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России. Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества, — передает слова президента агентство «Москва».

Он также обратил внимание на признание международным сообществом достижений России в сфере самолетостроения и авиакосмической отрасли. Это видно по вниманию интернациональной общественности, прикованному к МАКС, пояснил глава государства.

Отметим, что после осмотра выставочных экспонатов Путин и Эрдоган планируют обсудить сотрудничество в военно-технической сфере, а также ряд других вопросов международного уровня. Среди них, в частности, ситуация на Украине и в сирийской провинции Идлиб.

Напомним, что Международный авиационно-космический салон — 2019 (МАКС) — это один из крупнейших авиафорумов мира, который проходит с 27 августа по 1 сентября. За эти несколько дней посетители мероприятия смогут увидеть инновационные технологии РФ в действии и познакомиться с последними достижениями предприятий авиационно-космического комплекса страны. К примеру, гостей ожидают демонстрации истребителя пятого поколения Су-57, перспективного среднемагистрального лайнера МС-21, а также показ различных вертолетов и беспилотников.

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