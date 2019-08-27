Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио

Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на ОИ-2020 в Токио. Эта идея зародилась еще в 2018 году, когда Евгения Медведева сыграла важную роль в восстановлении прав российских спортсменов.

— Идея пригласить Евгению вытекала из времен Игр в Пхенчхане, когда наша команда находилась в тяжелом положении, мы были вынуждены выступать под нейтральным флагом. Мы с честью прошли все это. С конца февраля ОКР был восстановлен, и ключевую роль в этом сыграла Медведева. Она приняла участие в двух мероприятиях на заседаниях МОК. Женя очаровала всех не только своей красотой, но и хорошим знанием дела. Она очаровала представителей МОК и через 5 дней мы были восстановлены, — сказал Поздняков.

Сама фигуристка тоже отметила, что 2018 и для нее был непростым.

— Правда, было очень сложное время в Пхенчхане, потому что, по сути, у нас тогда не было своего флага. Сегодня люди не задумываются, что мы выступали под белым флагом, но все знают, из какой мы страны, и это потрясающе, — рассказала фигуристка.

Принимая предложение стать послом сборной России на летних Играх, Медведева считает, что это никоим образом не повредит ее подготовке к собственным соревнованиям. В то же время она уверена, что сможет помочь российским спортсменам удачно выступить в Токио.

— Я знакома со многими российскими спортсменами из летних видов, особенно с гимнастками. Я очень рада, что буду находиться в Токио. Уверена, будет потрясающая энергетика на Олимпийских играх. А моя самая главная обязанность — быть там и быть с нашей командой. Для меня очень важно, что у меня будет возможность поддержать наших ребят, — считает Медведева.

Глава ОКР уточнил, что во время Игр в Токио Медведева будет «лицом и душой олимпийской команды, участвовать во всех медиа-активностях, болеть за ребят на трибунах и мотивировать их».

На встрече с журналистами Поздняков вручил Медведевой официальные талисманы олимпийской команды России на Играх-2020.

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