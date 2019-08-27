Лера Кудрявцева покрестила годовалую дочь
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу. Фото счастливой мамы с малышкой на руках появились в Instagram.
Девочка одета в кружевное платье и чепчик. Лера Кудрявцева широко улыбается и прижимает к себе Машу.
Издание Starhit сообщает, что таинство произошло еще в июне в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, однако фотографии появились в Сети только сейчас. В качестве крестных телеведущая выбрала свою сестру Оксану и шоумена Андрея Разыграева.
Напомним, что Лера Кудрявцева в июне 2018 года во второй раз стала матерью. А в 2019 году звезда опубликовала первые снимки маленькой Маши. У ведущей также есть 29-летний сын Жан, в семье которого в прошлом году также произошло пополнение: у него и его возлюбленной Анастасии родился сын.
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