Макрон заявил о поражении Запада перед Россией и Китаем
Эпоха доминирования Запада в мире клонится к своему закату. С таким заявлением во вторник, 27 августа, выступил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совещания послов республики.
— Мы видим конец западной гегемонии в мире. Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии, — приводит ТАСС слова французского лидера.
По его словам, смена лидеров на политической арене обусловлена усилением мощи вышеуказанных держав.
Макрон также выразил уверенность в том, что Парижу необходимо переосмыслить и наладить новые отношения с Москвой. Если же этого не случится, Франция рискует оказаться в затруднительном положении и будет «заморожена конфликтом и последствиями холодной войны». По мнению президента республики, предпринимать меры по построению принципиально новых связей с Россией нужно ежедневно. Он добавил, что без РФ создание новой архитектуры доверия и безопасности в Европе не представляется возможным.
По окончании заседания Макрон анонсировал скорый визит глав МИД и Минобороны страны в Москву. Представители ведомств должны будут провести переговоры с российскими коллегами.
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