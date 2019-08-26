Макрон заявил, что Россию могут пригласить на следующий саммит G7 в качестве гостя

Страна — председатель следующего саммита «Большой семерки» (G7) может пригласить Россию в качестве гостя. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров на минувшей встрече лидеров в Биаррице.

— Недавние дискуссии не позволили добиться консенсуса относительно приглашения России возвратиться к столу переговоров, — заявил глава Пятой республики.

Он добавил, что переход от «Семерки» к «Восьмерке» должен основываться на общем единогласном решении, передает ТАСС.

Формат «Большой восьмерки» (G8) перестал существовать в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Тогда другие участники объединения отказались сотрудничать с Москвой, после чего инициировали саммит G7.

Незадолго до саммита во Франции о целесообразности возвращения России в международный клуб заявил президент США Дональд Трамп. После французский президент предложил главе Белого дома пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

По мнению политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, организации, подобные G7, неэффективны. Причина в том, что большинство представителей стран-участник оторваны от реальности.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Не нужна нам эта ваша «Семерка»

Колонка обозревателя «ВМ» Георгия Бовта

Накануне очередного саммита «Большой семерки» французский президент Эммануэль Макрон, а вслед за ним и президент США Дональд Трамп высказались за возвращение России в этот «элитный клуб». Это было несколько неожиданно, однако со стороны не вполне понятно зачем. Постепенно ситуация прояснилась. (далее...)

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