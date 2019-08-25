Трамп допустил, что Путин будет приглашен на встречу G7 в 2020 году
Президент Российской Федерации Владимир Путин «наверняка» будет приглашен на встречу «Большой семерки» в 2020 году. Такое предположение 25 августа выдвинул американский лидер Дональд Трамп.
По словам президента США, лидеры стран G7 уже обсуждали возвращение РФ в состав саммита. Однако, говорит Трамп, в настоящий момент неизвестно, вернется ли государство в «Большую семерку».
Слова американского лидера передает Bloomberg.
Напомним, что формат G8 перестал существовать в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Тогда другие участники объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались сотрудничать с Москвой, после чего инициировали саммит G7.
В августе 2019 года, незадолго до саммита в Биаррице, о целесообразности возвращения РФ в G7 заявил президент США Дональд Трамп. Вслед за этим французский лидер Эммануэль Макрон предложил своему американскому коллеге пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году.
В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает обсуждения данной темы не в публично-развлекательной, а в профессиональной сфере.
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