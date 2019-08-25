Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России
Представитель правительства Японии подтвердил, что лидеры стран — членов «Большой семерки» обсудили на саммите во французском Биаррице возможность возвращения России в данный формат.
При этом подчеркивается, что содержание обсуждения конфиденциально и не подлежит разглашению. Другие подробности не приводятся, сообщает Kyodo.
Напомним, «Большая восьмерка» превратилась в «Большую семерку» из-за того, что после присоединения Крыма к России страны G7 решили бойкотировать саммит в Сочи.
В августе 2019 года, незадолго до саммита в Биаррице, о целесообразности возвращения РФ в G7 заявил президент США Дональд Трамп. Вслед за этим французский лидер Эммануэль Макрон предложил своему американскому коллеге пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году.
В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва ожидает обсуждения данной темы не в публично-развлекательной, а в профессиональной сфере.
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