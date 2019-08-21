МИД России отреагировал на возможность возвращения страны на саммит G7

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 21 августа высказалась относительно возможности возвращения страны на саммит G7. По ее словам, государство ожидает обсуждения данной темы не в публично-развлекательной, а в профессиональной сфере.

Захарова подчеркнула, что России нужны конкретные предложения по поводу возвращения на саммит. И они должны быть не просто предъявлены, а переданы государству на рассмотрение.

— Сейчас сложно понять, о чем идет речь. Поэтому надо перенести обсуждение этой темы из публично-развлекательной в профессиональную сферу, — сказала официальный представитель МИД в разговоре с журналистами радиостанции «Говорит Москва».

Ранее о целесообразности возвращения РФ в G7 говорил президент США Дональд Трамп.

Позже СМИ сообщили, что французский лидер Эммануэль Макрон предложил своему американскому коллеге пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году.

Напомним, что формат G8 перестал существовать в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Тогда другие участники объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались сотрудничать с Москвой, после чего инициировали саммит G7.

Последняя встреча «семерки» состоялась в Квебеке (Канада) 8–9 июня. В ходе мероприятия Трамп неоднократно указывал на то, что участие России в заседании сделало бы дискуссию более содержательной.

В 2018 году президент страны Владимир Путин отмечал, что Москва из G8 не выходила.

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