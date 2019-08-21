СМИ сообщили о планах Трампа и Макрона вернуть Россию на саммит G7

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу пригласить Россию на саммит «Большой семерки» (G7) в 2020 году. Об этом политик сообщил главе Белого дома в ходе телефонного разговора, передает CNN в среду, 21 августа.

По данным журналистов, американский лидер ответил положительно и допустил возможность поднять этот вопрос во французском Биаррице, где будет проводиться вышеуказанный саммит с 24 по 26 августа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G7, так как многие темы на повестке международного клуба касаются и Москвы. В свою очередь сенатор Алексей Пушков одобрил данную идею, но подчеркнул, что «начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать».

Напомним, что формат G8 перестал существовать в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Тогда другие участники объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались сотрудничать с Москвой, после чего инициировали саммит G7. Последняя встреча «семерки» состоялась в Квебеке (Канада) 8–9 июня. В ходе мероприятия Трамп неоднократно указывал на то, что участие России в заседании сделало бы дискуссию более содержательной.

В 2018 году президент России Владимир Путин отмечал, что Москва из G8 не выходила. При этом исключение государства из состава «восьмерки» произошло еще и в связи с санкциями со стороны США и стран Евросоюза после событий 2014 года. Тогда Крым стал российским регионом после референдума, причем за воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова.

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