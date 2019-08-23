Ле Пен назвала нежелание Европы вернуть Россию в G8 «пародией на холодную войну»

Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен критически высказалась в адрес европейских политиков, протестующих против возвращения России в «Большую восьмерку» (G8). Антироссийскую позицию государств, настроенных против восстановления членства Москвы в организации, Ле Пен прокомментировала в личном микроблоге в четверг, 22 августа.

По ее мнению, идеология борьбы с Россией не только устарела, но и противоречит интересам самих европейских народов.

— Выступая против возвращения России в новую G8, Европейский союз вновь разыгрывает перед нами абсурдную пародию на холодную войну, — написала глава партии «Национальное объединение» в Twitter.

Ранее о целесообразности возвращения РФ в G8 говорил президент США Дональд Трамп. Позже СМИ сообщили, что французский лидер Эммануэль Макрон предложил своему американскому коллеге пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году.

В свою очередь сенатор Алексей Пушков одобрил данную идею, но подчеркнул, что «начать следует с отказа от санкций, а потом о G8 рассуждать». Впрочем, по мнению политологов, инициатива Трампа и Макрона является, скорее, маневром и манипуляцией.

Впоследствии на назревшую дискуссию о потенциальном восстановлении членства Москвы в международной организации отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский, который призвал не допускать возвращения России в G8, пока РФ не вернет Крым и не выполнит ряд других требований. При этом сам Киев в международном клубе не состоит. По мнению официального представителя российского МИД Марии Захаровой, это связано с невыполнением Украиной Минских договоренностей. Дипломат также указала Зеленскому на его неверную интерпретацию действительности, а именно ситуации на интернациональной арене. В частности, она призвала понять, что на реальные действия по налаживанию диалога должен решаться Киев, а не Москва, как того требовал президент Украины.

Депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев также подчеркнул, что вопрос о российском статусе Крыма закрыт, поскольку РФ «не торгует своими территориями и гражданами».

СПРАВКА «ВМ»

Напомним, что формат G8 перестал существовать в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Тогда другие участники объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались сотрудничать с Москвой, после чего инициировали саммит G7.

Последняя встреча «Семерки» состоялась в Квебеке (Канада) 8–9 июня. В ходе мероприятия Трамп неоднократно указывал на то, что участие России в заседании сделало бы дискуссию более содержательной.

В 2018 году президент страны Владимир Путин отмечал, что Москва из G8 не выходила. При этом исключение государства из состава «Восьмерки» произошло еще и в связи с санкциями со стороны США и стран Евросоюза после событий 2014 года. Тогда Крым стал российским регионом после референдума, причем за воссоединение с Россией проголосовало более 95 процентов жителей полуострова.

Ранее по теме:

Политологи о заявлениях Макрона и Зеленского: В очередной раз был разыгран «цирк»