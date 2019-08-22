Захарова резко отреагировала на предложение Зеленского вернуть Крым в обмен на G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, связавшего возвращение Крыма Киеву с восстановлением членства Москвы в «Большой восьмерке» (G8). Своим мнением дипломат поделилась в личном микроблоге в четверг, 22 августа.

Ранее украинский лидер написал в Facebook, что после приостановления участия РФ в G8 «ничего не изменилось», тогда как возвращение вышеуказанного полуострова, прекращение вооруженных столкновений в Донбассе и освобождение украинских моряков «будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».

В свою очередь Захарова выразила уверенность в том, что Зеленскому «подсунули бессмысленный набор букв», в связи с чем всю ситуацию он понял неверно. Далее представитель дипведомства принялась объяснять шоумену его ошибки, в частности рассказав, что если под «высокой дипломатией» подразумевались международные площадки, то из них наивысшей является Совет Безопасности ООН. В данном органе Россия формирует повестку и реализует мировую политику. Захарова также напомнила, что Совбез поддержал резолюцией Минские соглашения, которые Украина должна выполнять.

Кроме того, сигналы о готовности к диалогу должна подавать не Москва, а Киев, добавила дипломат.

— Их ждут от Вас. И не в соцсетях, а в реальности, — подчеркнула Захарова в своем сообщении в Facebook.

Ранее о целесообразности возвращения РФ в G7 говорил президент США Дональд Трамп. Позже СМИ сообщили, что французский лидер Эммануэль Макрон предложил своему американскому коллеге пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году.

СПРАВКА «ВМ»

Напомним, что формат G8 перестал существовать в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Тогда другие участники объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались сотрудничать с Москвой, после чего инициировали саммит G7.

Последняя встреча «Семерки» состоялась в Квебеке (Канада) 8–9 июня. В ходе мероприятия Трамп неоднократно указывал на то, что участие России в заседании сделало бы дискуссию более содержательной.

В 2018 году президент страны Владимир Путин отмечал, что Москва из G8 не выходила. При этом исключение государства из состава «Восьмерки» произошло еще и в связи с санкциями со стороны США и стран Евросоюза после событий 2014 года. Тогда Крым стал российским регионом после референдума, причем за воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова.

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