Власти Крыма отреагировали на новый план Зеленского по возвращению полуострова

Анонсированную на Украине стратегию по возвращении Крыма расценили как бессмыслицу и акт популизма. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.

Ранее сообщалось о том, что замглавы офиса украинского лидера Руслан Рябошапка объявил о намерении создать стратегию по реинтеграции Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Так, Киев планирует проработать «концепцию переходного правосудия», которая якобы будет основываться на нормах и принципах международного гуманитарного и уголовного права.

В свою очередь в Крыму данное заявление признали смехотворным и голословным.

— Каждое подобное заявление является исключительно популистским актом, и мы к этому уже привыкли. Все это вызывает иронию, — отметил Бобков в интервью РИА Новости и добавил, что властям Киева также нужно продемонстрировать способность строить «цивилизованные отношения с российским Крымом».

Вместо этого, уверен вице-спикер парламента, они подменяют сколько-нибудь созидательные действия «политикой в чистом виде». Чтобы предотвратить дальнейший политический раскол внутри общества, Бобков советует Украине озаботиться стратегией развития собственного государства. По мнению политика, последние 30 лет действия киевских властей хаотичны.

Напомним, что Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей проголосовали за включение полуострова в состав государства. Власти РФ не раз отмечали, что голосование проходило в полном соответствии с нормами международного права. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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