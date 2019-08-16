Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.

Он на своей странице в Facebook написал, что рабочая группа уже приступила к обсуждению плана возвращения неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и полуострова Крым.

Власти Украины планируют разработать «концепцию переходного правосудия», основанную на нормах и принципах международного гуманитарного и международного уголовного права.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский на встрече с украинской и крымско-татарской общинами Турции заявил, что Крым вернется в состав Украины. В России назвали его слова постоянно повторяющимся заклинанием, которое не имеет отношения к действительности.

Крым стал российским регионом после проведенного там референдума в 2014 году. Более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Президент России Владимир Путин много раз говорил, что вопрос закрыт окончательно.

Украинские власти ведут военные операции против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость после переворота 2014 года в Киеве. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако Россия не раз подчеркивала, что данные утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии между воюющими сторонами продолжаются перестрелки.

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