Политологи о заявлениях Макрона и Зеленского: В очередной раз был разыгран «цирк»

Президент Украины, которая не входит в состав «Большой семерки» (G7), Владимир Зеленский предложил восстановить Россию в G8 «в обмен на Крым». Также 22 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «возвращение России в G8 без разрешения кризиса на Украине было бы стратегической ошибкой для G7». Хотя ранее Макрон, как сообщил ряд СМИ, предложил президенту США Дональду Трампу пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году.

Как расценивать такие жесты первых лиц западных государств и зачем сначала приглашать на саммит, а на следующий день называть это ошибкой? На эти вопросы «Вечерней Москве» ответили известные политологи.

Генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев:

— Глубинная причина того, что мы наблюдали, в том, что лидеры США и ЕС, с одной стороны, хотят продемонстрировать, что они делают шаг навстречу России. У этого сообщества накопилась масса проблем. С уходом России влияние G8 на все, что происходит в мире, уменьшилось. С другой стороны, Макрон — политик-актер. Он пожелал произвести на всех впечатление и устроил некое подобие публичного концерта, сказав то, что хотели бы услышать люди. Макрон жаждет подчеркнуть свою значимость. Он пытался продемонстрировать Трампу, что может «дружить» с Россией, набрать «очков» и занять немного более выгодную позицию в отношениях с США. При этом словно пригрозил: «Если вы не будете меня любить, я уйду к Путину!».

Политолог отметил, что многим влиятельным людям во Франции по ряду причин невыгодны хорошие отношения с нашей страной. Это дали понять Макрону, и он «отыграл назад», расписался в неспособности самостоятельно принимать решения, раскрылся как зависимая фигура. Это непрофессионально, ведь политик должен предвидеть последствия своих заявлений, просчитывать реакцию заинтересованных лиц и возможное давление. К тому же это выглядит некрасиво и немного комично, потому что Россия не заявляла, что ей нужно участие в этой организации, пояснил эксперт.

— Отдельно обращу внимание на неуместное, казалось бы, появление Зеленского. Сегодня вся украинская политика построена на фразе «Украина це Европа». А в действительности Европе никакого дела нет до мнения украинских политиков. Зеленский вынужден показывать своему народу, что он хоть что-то, да значит. Хотя бы вот такими «заявлениями». Ведь если все осознают, что ничего в лучшую сторону опять не меняется, могут прийти к выводу, что и «революция достоинства» — пустышка, что делали ее напрасно. Если Макрон совершил глупость, то Зеленский — несчастный человек, он должен так себя вести, — заявил Журавлев.

Специалист по Украине, политолог и общественный деятель Игорь Друзь:

— Зеленский, с одной стороны, профессиональный клоун, а с другой — очень взвешенный, никогда ничего не говорит случайно, от себя. В противном случае его никогда бы не назначили на такую должность. А то, что президента Украины теперь не выбирают, а назначают, очевидно. Он озвучил то, что хотел сказать Госдеп: «Россия ни в коем случае не должна вступить в G8». Трампу это выгодно было сделать голосом «шестерки». Большим политикам неудобно проявлять некую агрессивность, они как бы доброжелательны. Но в нужный момент кто-то со стороны по их сигналу подает голос. Возникает причина, и они вынуждены стать справедливыми, отказать, хотя хотели сделать по-другому. Это напоминает дешевые наигранные приемы общения криминальных лиц на зоне: «Смотрите, Путин обидел Украину, вот пострадавший! Зеленский — жертва Москвы!».

Друзь пояснил, что Зеленского использовали и заставили в очередной раз заявить, что Россия — якобы агрессор, она отобрала Крым. Никому нет дела, что Крым — исторически русская территория, а его население само выразило волю вернуться в состав России, говорит Друзь.

— В очередной раз был разыгран «цирк», расписаны роли. И в свете всего этого персонажи делают вид, что не слышали разумного заявления Владимира Путина о том, что Россия не очень-то и стремится в G8. Разговор на самом деле совсем о другом: «Мы хорошие, Россия плохая!». При этом Владимир Зеленский как бы озвучивает мечты миллионов украинцев. А у тех сейчас совсем другие беды и заботы, им уже не до Крыма: существовать как-то надо, а жизнь все хуже, — подвел итог Друзь.

КСТАТИ

Эммануэль Макрон в разговоре с Владимиром Путиным отметил, что решить вопросы, касающиеся Украины, не получится решить без формата «Восьмерки». Президент РФ ответил следующее:

— Сегодня это «Семерка». Что касается возможного формата в рамках восьми государств — мы никогда ни от чего не отказываемся.

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