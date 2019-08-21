Политологи назвали приглашение России на саммит G7 манипуляцией

Как сообщают СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом предложил пригласить Россию к участию в саммите G7, который должен состояться в 2020 году. Трамп эту идею поддержал.

Как отметил политолог Сергей Марков, попытка изолировать нашу страну от всего мира потерпела полный крах. Желание Трампа и Макрона активнее контактировать с Россией — тому подтверждение.

— Прежде всего, это признание огромной роли России в жизни всего мира. Россия решала и решает глобальные проблемы. Попытка изолировать нашу страну потерпела полный крах, план провалился. Нужно ли России это участие в G7? Определенно, да. Но, увы, плодотворного и искреннего сотрудничества не будет.

Политолог пояснил, что таким образом мировые лидеры пытаются манипулировать Россией и, в частности, оказать психологическое воздействие на лидера Российской Федерации Владимира Путина:

— Они своими никудышными аналитиками «рассчитали», что Путин одержим идеей великой России, лидерство которой должны признавать во всем мире. Нас «выгнали» из «Большой восьмерки», «задето самолюбие российского президента». По соображениям горе-стратегов, этим надо воспользоваться, «положить приманку», на которую русские «клюнут». Потом они рассчитывают добиться от нас множества уступок, не дать представителям России никаких полномочий, по сути, лишить Россию дееспособности в G8, номинально озвучив, что «Россия вошла в Совет». А блокировка всех предложений и инициатив будет выполняться другими участниками, странами — союзниками США, например Канадой и Великобританией.

Как считает Сергей Марков, предполагаемых «партнеров» России прежде всего интересуют уступки в позиции по Донбассу, Сирии и даже по статусу Крыма.

— Надо ответить манипуляцией на манипуляцию! «Большая семерка» должна побороться за возвращение России в эту организацию — к формату «Большой восьмерки». Пусть страны — участницы G7 обеспечат переход нынешнего террористического режима на Украине к нормальному государственному строю, ликвидируют Партию войны, вернут свободу и демократию народу Украины. Кроме того, они должны полностью снять с нас санкции. После этого Россия подумает, возвращаться ли.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в мире есть и более значительные для решения глобальных проблем мировые площадки, где Россия играет активную роль.

— Мы никогда не отказываемся от диалога. Диалог — это политика, отсутствие диалога — шаг к войне. Но надо помнить, есть площадки более значительные в плане решения проблем мира, например G20. В этот клуб входят не только страны упомянутой «Семерки», но и страны с крупнейшими экономиками мира — Китай, Индия и прочие. G7 — просто небольшой западный клуб по интересам. При Ельцине Россию пригласили в «Восьмерку», чтобы Россию «воспитывать». Поодиночке у них даже тогда не получалось. А потом, когда мы заявили о собственном суверенитете, нас оттуда «попросили».

Как считает эксперт, острой необходимости для вступления России в этот «клуб» нет. Диалог необходим, но он и так есть. И визит Путина во Францию это продемонстрировал. Присутствует и диалог с США, хотя внутри Штатов противники Трампа используют русофобию как инструмент борьбы.

— А вот с англичанами в плане диалога все хуже. Они пытаются убедить своих подданных в том, что за выход из ЕС надо отдать Северную Ирландию. Расчленить страну. Поэтому в качестве отвлекающего маневра они устроили на весь мир русофобский скандал, придумав «отравление Скрипалей и их кота». С Москвой поссорились, а вопрос не решен — Брюссель настаивает на том же, хочет, чтобы ему передали в управление часть Соединенного Королевства. Восстановить отношения с Россией после всего того, что они натворили, будет сложнее.

Политолог выразил уверенность в том, что торопиться с «Восьмеркой» никто не будет. Но в то же время Запад начал осознавать, что русофобская политика и антироссийские санкции бессмысленны. И они наносят вред тем, кто все это устраивает — финансовыми потерями и политическим проигрышем. Связи не стоит разрывать, надо общаться. Стратегия России и Путина на укрепление страны верна, она побеждает.

— В 2014 году, когда нас вынудили уйти из «Восьмерки», принимать саммит была очередь РФ. Неплохо было бы начать восстановление членства с заседания организации на территории России — в российском Крыму, — сказал Алексей Мартынов.

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