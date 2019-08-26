Политолог сравнил G7 со сворой маленьких собачек

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил мнение, что возвращать Россию в состав G8 не стоит. По его словам, если подобное случится, то такое решение может быть «мощной пощечиной для Украины». «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом, который рассказал, нужен ли России форум G8.

По словам политолога-американиста Рафаэля Ордуханяна, «Восьмерка» — это изначально мертворожденная структура.

— Я очень искренне надеюсь, что мы больше никогда не вернемся в этот бутафорский клуб под названием «пикейные жилеты». Все подобные организации неэффективны. Приезжать туда и выслушивать, что, мол, верните Крым или уберите ваши войска из Донбасса, просто скучно. Придумали бы уже что-нибудь другое. Например, обсудили бы экологические проблемы. Большинство представителей стран, которые входят в G7, оторваны от реальности, которую сами же и создали путем переворотов, революций и прочего. А после они искренне удивляются, почему их не слушают, — подчеркнул политолог.

Организации типа G7 напоминают свору маленьких собачек, которые только громко лают, уверен спикер.

— Я не хочу их обидеть, но надо все-таки исходить из существующих реалий. Мы, например, в свое время приняли ответственность за распад СССР. Россия сейчас выступает на мировой политической арене совершенно в другом качестве, нежели 30 лет назад. У нас в союзниках есть Китай, по уровню развития его скоро догонит Индия. Кто знает, может, будут новые организации, например G3 и так далее. Это и есть мировая политика, к которой не готов Запад, — заключил Ордуханян.

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