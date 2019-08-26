Эксперт предположила, кто займет место посла России в Великобритании
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности российского посла в Великобритании Александра Яковенко. По словам собеседника «Вечерней Москвы», руководителя Центра британских исследований РАН Елены Ананьевой, причиной является обычная ротация сотрудников МИД.
— В этом решении нет абсолютно никаких подводных камней. Александр Яковенко работал послом в Британии с 2011 года, это достаточно большой срок. Его преемником может стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Владимирович Келин, — сказала «ВМ» Ананьева.
СПРАВКА
Александр Владимирович Яковенко родился 21 октября 1954 года в Гомеле Белорусской ССР. Занимал должность посла РФ в Великобритании с 24 января 2011 года. С 2005 до 2011 года являлся заместителем министра иностранных дел РФ.
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