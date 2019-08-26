Лавров о перспективе возвращения России в G8: Жизнь ушла далеко вперед

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не инициировала обсуждение вопроса о своем возвращении в «Большую восьмерку» (G8). Об этом он сообщил в понедельник, 26 августа, на пресс-конференции со своим ангольским коллегой Мануэлом Аугушту.

Глава российского МИДа выразил уверенность, что Москва не только не поднимала эту тему, но и никогда не имела ее виду при выстраивании своих внешнеполитических планов.

— Мы никого ни о чем не просили. Жизнь ушла далеко вперед, — подчеркнул Лавров.

Он также напомнил о словах президента России Владимира Путина, который в ходе своего визита во французский Брегансон отметил, что от контактов с «семеркой» РФ не уклоняется. Тем не менее, ключевые вопросы по части мировой экономики и политики решаются в «Большой двадцатке» (G20), передает слова Лаврова РИА Новости.

— И в «Группе двадцати» там есть и все члены «семерки», и все члены БРИКС, и наша позиция в «Группе двадцати» определяется теми подходами, которые координируются в объединении БРИКС, — пояснил министр.

Напомним, формат G8 перестал существовать в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. В начале августа 2019 года президент США Дональд Трамп отметил целесообразность возвращения России в G7 и возрождения G8. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году.

Ранее источник опроверг договоренность лидеров G7 о возвращении России.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Не нужна нам эта ваша «Семерка»

Колонка обозревателя «ВМ» Георгия Бовта:

Накануне очередного саммита «Большой семерки» французский президент Эммануэль Макрон, а вслед за ним президент США Дональд Трамп, высказались за возвращение России в этот «элитный клуб». Это было несколько неожиданно, однако со стороны не вполне понятно зачем. Постепенно ситуация прояснилась (далее...)