Глава Мюнхенской конференции объявил о невозможности возрождения G8
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Россия не может присоединиться к «Большой семерке» и возродить формат «Большой восьмерки».
Признав пользу формата G8 для обсуждения ряда вопросов с участием России, Ишингер выразил убежденность в том, что после присоединения Крыма к РФ возвращение Москвы в «Большую семерку» исключено — это стало бы «мощной пощечиной Украине».
При этом глава Мюнхенской конференции выразил мнение, что к настоящему времени G7 утратила доминирующую роль в мировой политике, поскольку из-за отсутствия согласованности не может достичь значимых результатов, сообщает Die Welt.
Напомним, формат G8 перестал существовать в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. В начале августа 2019 года президент США Дональд Трамп отметил целесообразность возвращения России в G7 и возрождения G8. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году.
Ранее источник опроверг договоренность лидеров G7 о возвращении России.
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