Источник опроверг договоренность лидеров G7 о возвращении России
Лидеры стран — членов «Большой семерки» не согласовали возвращение России в данный формат с тем, чтобы восстановить «Большую восьмерку».
Как уточнил источник в структурах Евросоюза, данная тема обсуждалась во время ужина лидеров G7 во французском Биаррице, где проходит саммит объединения, однако до общей договоренности дело не дошло, сообщает РИА Новости.
Напомним, формат G8 перестал существовать в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Тогда другие участники объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) проигнорировали саммит в Сочи, после чего инициировали встречу в формате G7.
В начале августа 2019 года президент США Дональд Трамп отметил целесообразность возвращения России в G7 и возрождения G8. Французский лидер Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Не нужна нам эта ваша «Семерка»
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Георгия Бовта
Накануне очередного саммита «Большой семерки» французский президент Эммануэль Макрон, а вслед за ним президент США Дональд Трамп, высказались за возвращение России в этот «элитный клуб». Это было несколько неожиданно, однако со стороны не вполне понятно зачем. Постепенно ситуация прояснилась (далее...)