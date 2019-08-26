Дональд Трамп пообещал пригласить Владимира Путина на саммит G7

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 26 августа заявил, что точно пригласит своего российского коллегу Владимира Путина на встречу саммита «Большой семерки», которая пройдет в 2020 году.

По словам американского лидера, последствия этого решения его не волнуют.

Также Трама заявил, что, по его мнению, является для Путина «самым тяжелым» при возможном посещении саммита.

- Приглашу ли я его? Конечно, приглашу. Мне кажется, для Путина психологически будет трудно приехать на саммит. Ведь он очень гордый человек. Однако, я думаю, если бы Россию пригласили вернуться – страна бы согласилась. Если бы отказалась – тоже ничего страшного. Просто я считаю, что России лучше быть на саммите, - передает слова Трампа телеканал РИА Новости.

Напомним, что существовавший формат «Большой восьмерки» (G8) перестал существовать в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Тогда другие участники объединения отказались сотрудничать с Москвой, после чего инициировали саммит G7.

В августе 2019 года, незадолго до саммита в Биаррице, о целесообразности возвращения РФ в G7 заявил президент США Дональд Трамп. Затем французский лидер предложил главе Белого дома пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

Позднее представитель правительства Японии подтвердил, что лидеры стран — участниц G7 обсудили на саммите возможность возвращения России в данный формат.

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