Лидеры G7 выступили за усиление сотрудничества с Россией
Лидеры стран G7 выступают за усиление сотрудничества с Россией, однако время возрождения G8 еще не пришло.
— Лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией, — рассказал источник.
Он уточнил, что для реинтеграции России в G8 пока рано, сообщает РИА Новости.
Саммит «Большой семерки» начался во французском Биаррице в субботу и продлится до понедельника.
Формат G8 перестал существовать в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Тогда другие участники объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались сотрудничать с Москвой, после чего инициировали саммит G7.
В августе 2019 года, незадолго до саммита в Биаррице, о целесообразности возвращения РФ в G7 заявил президент США Дональд Трамп, а затем французский лидер Эммануэль Макрон предложил своему американскому коллеге пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году.
Позднее представитель правительства Японии подтвердил, что лидеры стран — членов «Большой семерки» обсудили на саммите возможность возвращения России в данный формат.
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