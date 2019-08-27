Мировой рекорд по хайлайну установят в Москве на День города
В Москве в День города семь спортсменов из России, Германии, Франции и Канады, как ожидается, установят мировой рекорд по хайлайну.
Такой информацией поделились организаторы цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
— В число российских участников вошли хайлайнеры Максим Кагин, Александр Грибанов, Геннадий Скрипко, Владимир Мурзаев, совершившие за свою карьеру не менее эффектные переходы, — говорится в сообщении организаторов.
Уточняется, новое достижение занесут в Книгу рекордов Гиннесса. Выступления будут 7 и 8 сентября с 11:00 до 16:00.
Москвичи и гости столицы смогут стать свидетелями нового рекорда как с улицы, так и из 354-метровой башни «Око».
По словам организаторов, стропа будет находиться на такой большой высоте, что зрителям стоит взять с собой бинокли.
Хайлайн — это вид стропохождения на высоте со страховкой.
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