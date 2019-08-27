Московские разработки представлены на авиасалоне МАКС

Свыше 140 научно-производственных компаний из Москвы принимают участие в Международном аэрокосмическом авиасалоне МАКС. Как рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, среди участников — крупные авиационные холдинги, университеты столицы и даже частные компании-разработчики.

На сегодняшний момент авиационная отрасль столицы насчитывает 41 предприятие, в которых трудится 51 тысяча человек.

— Инвестиции в основной капитал отрасли составили 25,6 миллиарда рублей. Продукция московских авиаконструкторов традиционно является важной и ожидаемой частью международного авиасалона, — добавил в свою очередь глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Главной премьерой МАКСа станет пассажирский среднемагистральный лайнер МС-21, разработанный московскими авиаконструкторами и инженерами. Среди других экспонатов — Ил-78М-90А — первый самолет-топливозаправщик, который поднимает 40 тонн топлива, а в небе может заправлять до двух истребителей одновременно.

А московский Институт проблем химической физики РАН и компания «ИнЭнерджи» представят первый российский четырехместный самолет на водородном двигателе, у которого пока нет аналогов в России.

— Московские компании — конструкторские бюро, производители материалов, двигателей и авионики занимают важное место в производстве передовой авиационной техники, — отметил Владимир Ефимов.

Напомним, что XIV Международный авиационно-космический салон МАКС — 2019 проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.

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