Кому нужен сон во время рабочего дня: объясняет тайм-менеджер

По данным исследования, проведенного порталом SuperJob, большинство респондентов высказались отрицательно о дневном сне во время рабочего дня. Среди них 60 процентов отечественных работодателей и 44 процента сотрудников. «Вечерняя Москва» поговорила с тайм-менеджером, которая рассказала, есть ли у людей возможность спать во время трудового дня, чтобы отрицательно не повлиять на продуктивность.

Дневной сон — давний вопрос, который интересует множество людей. Именно так считает ведущий эксперт-консультант, тайм-менеджер компании «Организация времени» Мариана Лукашенко.

— Обсуждается это уже не первый десяток лет. А началось все с того, что в Санкт-Петербурге одна компания официально объявила послеобеденный сон. Это вызвало волну удивления в обществе. Сон — все для таких компаний, которые работают в потоке. Но подобное не должно касаться клиентов и бизнес-процессов, — подчеркнула Лукашенко. — Не должно в этом плане быть какой-то регламентации. Даже в серьезных IT-компаниях нет такого, что спать могут все. Подобное касается программистов и специалистов, которые работают до позднего вечера или даже ночи. Но сон не должен быть регламентирован для всех поголовно. У сотрудников могут начаться вопросы. Например, со стороны бухгалтерии, работники которой скажут, что у них дети или что-нибудь еще. Когда я проводила тренинги в IT-компаниях, «белые воротнички» говорили, что их вопрос сна не касается. Если программисты могут подремать днем, то это нормально, но если «на боковую» заляжет менеджер, то это будет выглядеть для многих странно и повлияет на рабочий процесс.

По словам тайм-менеджера, у врачей очень разное отношение к дневному сну. Одни говорят, что он полезен, другие — нет. Но если человек может быстро отключиться на 15 минут, после чего он будет чувствовать себя нормально, то почему бы и нет?

— Если такой дар дан, то это большое счастье. Человек не успевает провалиться в сон, но может отдохнуть. Если сотрудник не в состоянии быстро задремать, а ему на это нужно 1,5 часа, то лучше подобным не заниматься, — отметила специалист.

В организации отдыха работников компаний есть принципиальные ошибки. Он не регламентирован как таковой. Когда ребенок в школе, то он понимает, что у него через каждые 45 минут переменка. В институте студенты занимаются полтора часа, потом перерыв 10 минут. Они успевают за это время пройтись и подвигаться. Как только человек пошел на работу, он садится и до конца дня сидит в офисе. Если у него начинается отдых, он заваривает кофе и уходит в социальные сети.

— Первая ошибка состоит в том, что перерыв не регламентирован в течение рабочего дня. Вторая — отдых осуществляется без переключения. Человек как сидел за компьютером, так и сидит. Третье — работник не меняет обстановку, — заключила Лукашенко.

Она поделилась правилами эффективного отдыха. Они заключаются в следующем:

1. Приблизительно каждый час нужно шевелиться: прогуляться, сделать небольшую гимнастику для шеи и глаз.

2. Отдых должен быть обязательно с переключением. Желательно сменить обстановку.

— Все зависит от того, какова основная деятельность человека. Если он целый день бегает и общается с людьми, то ему стоит присесть и, например, почитать что-то. Но лучше посмотреть что-то связанное с профессиональной деятельностью. Сейчас на любую тематику есть много интересных материалов. Можно изучить то, до чего руки не доходят, — подчеркнула тайм-менеджер.

Она отметила, что если есть 15 минут, а кто-то порекомендовал прочитать статью, сохраняйте ее и изучайте во время перерыва. Как правило, если такого списка нет, то человек начинает мучительно думать, чем бы ему заняться, и по привычке заходит в социальные сети. Если есть ссылки на интересные материалы, то вы понимаете, чем полезным можете заняться.

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