Ученые раскрыли секрет древнего папируса
Немецкие ученые, сотрудники Центра Гельмгольца, смогли раскрыть секрет послания на древнем папирусе, текст которого долгое время считался мировой загадкой.
В этот раз на помощь исследователям пришли современные технологии. Специалисты из Германии использовали специальный прибор. Он помогает прочесть на пергаменте невидимые для человеческого глаза знаки, передает портал iReactor.
Как выяснилось, на папирусе «между строк» рассказана история одного из древних египетских богов с момента его появления во Вселенной.
Напомним, что старинный пергамент был обнаружен более 100 лет назад. Ранее, по оценкам специалистов, бытовало мнение, что на артефакте не было надписей. Однако, как показало исследование, послание было выжжено солнцем. Виной тому — тонкость и хрупкость материала.
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