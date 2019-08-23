Эксперт рассказал о факторах, которые привели к гибели «Титаника»
Член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов в комментарии «Царьграду» рассказал о факторах, которые привели к гибели «Титаника».
По словам эксперта, после столкновения с айсбергом на пароходе начали лопаться заклепки. В ходе химического анализа заклепок корабля эксперты установили, что они были сделаны с нарушением технологий.
— Заклепки были не те, которые должны были поставить. Соответственно, когда возникло напряжение при сдвиге, они стали лопаться, — пояснил Антипов.
Эксперт предположил, что строители просто торопились завершить работу над кораблем, чтобы побыстрее отправить его в плавание.
Компания Triton Submarines 22 августа опубликовала видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника». Эксперты совершили первую за 14 лет экспедицию к судну.
Ученые сообщили, что бактерии и морская вода постепенно съедают металл, но корпус корабля сохранит свой вид еще на протяжении нескольких десятилетий, передает ФАН.
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