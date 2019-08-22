Исследователи сообщили об ужасных повреждениях «Титаника»
Дайверы-исследователи из Соединенных Штатов Америки рассказали об «ужасных» повреждениях «Титаника» после экспедиции, совершенной к обломкам парохода. Результаты исследований были опубликованы 21 августа.
По сообщению дайверов, самой разрушенной зоной корабля оказалась правая сторона офицерских кают, в частности капитанской.
— В этом месте корпус начал разрушаться. Ужасающие повреждения вызваны коррозией и воздействием микроорганизмов. В дальнейшем процесс разрушения будет усиливаться, — цитирует в своем пресс-релизе специалиста по истории «Титаника» Парка Стивенсона компания Atlantic Productions.
Отмечается, что прошедшая экспедиция стала первой за 14 лет проведенной работой по изучению обломков корабля при непосредственном участии человека.
Читайте также: Трость спасшейся с «Титаника» женщины продали за 50 тысяч долларов