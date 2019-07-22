Трость спасшейся с «Титаника» женщины продали за 50 тысяч долларов

Аукционный дом Guernsey's в США продал на торгах за 50 тысяч долларов пешеходную трость с электрической подсветкой. Старинная вещь обладает богатой историей, связанной с легендарными событиями.

Дело в том, что проданная трость когда-то принадлежала Элле Уайт, женщине, спасшейся во время крушения «Титаника».

Американка приобрела вещь случайно. Во время путешествия по Европе она повредила ногу, после чего для нормальной ходьбы ей понадобилась трость.

Элла Уайт возвращалась в Нью-Йорк со своей служанкой мисс Янг. Когда на «Титанике» началось крушение, женщинам удалось попасть в спасательную шлюпку. Там были 22 мужчины. Однако представители сильного пола оказались некомпетентны, женщинам пришлось взять управление в свои руки. Элла Уайт не гребла, однако ей очень пригодилась трость с подсветкой. Она истерично размахивала вещью, выполняя роль своеобразного сигнальщика.

После крушения «Титаника» американка прожила еще много лет и умерла в 1942 году.

Как передает РИА Новости, предпродажная стоимость трости Эллы Уайт доходила до 500 тысяч долларов.

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