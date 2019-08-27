СМИ сообщили, что Зеленский определился с кандидатурой на пост премьера
Президент Украины Владимир Зеленский планирует предложить кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра.
В среду, 28 августа, лидер страны и руководство его администрации проведут совещание по составу нового правительства, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание «Украинская правда».
Согласно законодательству Украины, кандидатуру премьер-министра Рада утверждает по представлению президента, которое он вносит по предложению коалиции.
СПРАВКА «ВМ»
Алексей Гончарук родился 7 июля 1984 года. В 2006 году окончил Институт права имени князя Владимира Великого Межрегиональной академии управления персоналом, получил квалификацию магистра права. Затем работал советником вице-премьера Украины Степана Кубива. 25 июня 2019 года стал заместителем главы офиса Владимира Зеленского.
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