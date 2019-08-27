Усадьбу Хлюдовых в центре Москвы начали готовить к реставрации
Специалисты начали проводить работу по подготовке главного дома городской усадьбы Хлюдовых в центре Москвы к реставрации. Здание является объектом культурного значения наследия регионального значения. Дом находится на улице Малая Полянка.
О начале проведения работ по подготовке к реставрации журналистам рассказали в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).
Уточняется, что в настоящее время специалисты исследуют особенности памятника.
Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов рассказал о подготовке к реставрации. Он отметил, что здание является интересным столичным памятником в стиле эклектика.
— Его расположение по красной линии на пересечении двух улиц, а также близость к Полянскому рынку позволяют предположить, что у владения в свое время была доходная функция. Специалистам предстоит тщательно осмотреть и изучить дом, чтобы разработать грамотный проект реставрации, — передает слова Емельянова агентство городских новостей «Москва».
Он отметил, что после исследования начнется процесс согласования проекта и только затем будет выдано разрешение на проведение работ.
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