Центральный театр Российской армии ждет масштабная реставрация
Осенью в столице начнется реставрация Центрального академического театра Российской армии. Работы будут проводиться под руководством Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).
Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства. Отмечается, что специалисты в первую очередь займутся спасением высокого гранитного подиума (стилобата) исторического здания.
— В ходе планового осмотра эксперт столичного Департамента культурного наследия подтвердил необходимость проведения реставрации здания театра и совместно с представителями театра определил первоочередные работы, — рассказали в Мосгорнаследии.
Центральный академический театр Российской армии, расположенный на Суворовской площади, признан объектом культурного наследия регионального значения. Построен он был в период с 1934 по 1940 год по проекту архитекторов Каро Алабяна и Василия Симбирцева. Примечателен тот факт, что в последний раз работы на территории культурного учреждения проводились почти полвека назад, и, конечно, зданию нужна качественная реставрация.
— Театр Российской армии, безусловно, уникальный памятник архитектуры, — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
По его словам, прежде всего требуется провести работы по сохранению высокого гранитного подиума. Некоторые его ступени в ужасном состоянии.
— В результате переговоров с администрацией театра было решено, что работы начнутся в октябре-ноябре текущего года, — дополнил Емельянов. В настоящее время на стилобате частично уложен асфальт, местами современная тротуарная плитка, а на историческом гранитном камне образовались дефекты — трещины и высолы.
А для этого, по словам специалистов, требуется проведение дополнительного обследования и реставрации.
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