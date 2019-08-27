Пять новых островов открыли гидрографы в Арктике
На территории Карского моря в Арктике гидрографами Северного флота было открыто пять новых островов. Специалисты обнародовали материалы, подтверждающие указанные сведения.
По словам гидрографов, острова расположены в бухте Визе на Карском морском побережье острова Северный Новой Земли.
— Площадь объектов варьируется от 500 до 54,5 тысячи квадратных метров, — передает ТАСС сообщение от пресс-службы Северного флота.
Уточняется, что новые острова были замечены еще в 2016 года. Тогда объекты запечатлели на снимках, сделанных из космоса.
Сейчас же гидрографам удалось совершить высадку на новых островах. Им это сделать позволило то, что окружающие объекты ледники полностью растаяли.
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