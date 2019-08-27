Уткам не до шуток: как помочь водоплавающим оставаться здоровыми

Посетителей парка «Северное Тушино» просят кормить уток не хлебом, а специальным кормом из автомата. Но удовольствие это не бесплатное, что возмутило местных жителей. «Вечерка» разбиралась в ситуации.

В парке установили аппарат с кормом для водоплавающих птиц. В администрации надеялись, что таким образом у москвичей будет возможность подкармливать уток, не нанося вреда их здоровью. Но жители района новинке не обрадовались — слишком дорого, по их мнению, обойдется такое разовое удовольствие. Устройство ярко-желтого цвета появилось на набережной парка. Технология пользования проста: берем бумажный пакетик 10×12 см, бросаем в автомат 50 рублей и насыпаем корм. На одну порцию приходится около 30 граммов угощения. По бокам корпуса можно увидеть и надпись: «Хлеб наносит вред птицам». Посетительница парка москвичка Олеся Бутова услышала о новом устройстве впервые.

— Мы, видимо, еще не дошли до этого аппарата. Если бы видели, могли бы взять корм там, а так купили в магазине хлеб. Но цена такого маленького пакетика для обычных людей будет критична, — покачала головой она.

Тут же на набережной познакомилась с другой жительницей района, Анастасией Дубининой, которая вместе с детьми Сашей и Дашей бросала птицам ломти белого хлеба.

— Никогда не слышала, что хлеб вреден птицам, — пожала она плечами. — Но я думаю, что автоматы все равно не будут пользоваться популярностью из-за цены.

Птиц в основном любят кормить посетители с детьми, а малышам пакетик специального лакомства — на раз. И сколько порций нужно купить? У меня двое детей, и, значит, за пакетики я должна отдать 100 рублей. А батон хлеба стоит условно всего 30 рублей.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь парка «Северное Тушино» Зоя Сорвачева:

— Установка автомата с информационным посылом позволяет населению задуматься о проблеме и сделать выбор в пользу заботы о птицах. В то же время сохраняется развлекательная функция для детей и их родителей. Сейчас многие кормят птиц кормом, но, конечно, остаются и те, кто продолжает кидать им хлеб. В Тушине аппарат достаточно популярен, уток много, и они активно реагируют на предложенное угощение. Цена корма зависит от его себестоимости, но с учетом замечаний в следующем году мы, возможно, снизим цену или увеличим размер порции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Мишин Орнитолог, глава проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники»:

— От хлеба у птиц развивается жировой гепатоз печени, что ведет к гибели животных: в Сокольниках, например, недавно погибли двое лебедей. В парке эти еще молодые птицы смогли прожить всего три года, а ведь лебеди живут 20–30 лет. Летом водоплавающих лучше вообще не подкармливать — в это время года они добывают себе еду сами. В тех же прудах есть тина, есть беспозвоночные, мелкие рыбешки. Если уж хочется побаловать уток, то самое простое и правильное — свежие овощи. Есть совсем сбалансированный корм — и для уток, и для лебедей: в какой-то емкости мелко порубить овощи, только не острые, а пресные. Это может быть огурец, капуста, морковь. И сдобрить это все творогом, например. Или добавить туда рыбный фарш. Но много фарша или творога не надо — в пропорции один к пяти: 1 часть белка и 5 частей овощей.

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