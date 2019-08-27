Сотрудники МВД перекрыли канал поставки наркотиков в Москву
Сотрудники Главного управления на транспорте МВД Российской Федерации перекрыли канал поставки тяжелых наркотиков в Москву, а затем из столицы – в другие регионы страны. Об этом стало известно 27 августа.
Торговцы тяжелыми психотропными средствами были задержаны в районе села Бужаниново Сергиево-Посадского района Московской области. Полицейские остановили машину, в которой находились двое мужчин. При осмотре у них нашли три килограмма тяжелых наркотиков.
Об этом сообщает официальный сайт МВД РФ.
Как передается, запрещенные вещества доставлялись преступниками в Москву железнодорожным и воздушным транспортом. В настоящее время в отношении задержанных заведено уголовное дело.
Читайте также: Полиция выявила нарушения законодательства в столичной аптеке